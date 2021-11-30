Колосков - об игре «Спартака»: «Примитивный дворовой футбол»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о вчерашнем поединке 16-го тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и московским «Спартаком». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Гости смогли отыграться в компенсированное время благодаря точному удару нападающего Александра Соболева с 11-метровой отметки.

«Спартак» смотрелся получше, но видны были элементарные ошибки. Такой футбол называется примитивным. Я его дворовым называю», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

После 16 туров подопечные Руя Витории остались на десятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. «Уфа» сохранила за собой 12 место.