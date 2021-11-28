Трое футболистов не помогут «Спартаку» в матче с «Уфой» из-за проблем со здоровьем

Пресс-служба московского «Спартака» поделилась информацией, на кого из футболистов команды не сможет рассчитывать главный тренер Руй Витория в предстоящем поединке против «Уфы» на выезде.

Оказалось, что из-за проблем со здоровьем вместе с партнерами на игру не отправятся Михаил Игнатов, Виктор Мозес и Зелимхан Бакаев – все они испытывают дискомфорт, поэтому в ближайшие дни будут занимать по индивидуальной программе.

Напомним, что встреча «красно-белых» у «Уфой» запланирована на 29-е ноября. Начало противостояния – в 17:00 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» располагается в нижней части турнирной таблицы российской Премьер-лиги.