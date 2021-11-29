​Газизов: «Уфа» заслуживала победы, владение «Спартака» было ни о чём»

В понедельник вечером «Уфа» и «Спартак» разошлись миром в календарном матче 16-го тура чемпионата России – 1:1. После игры комментарий дал Шамиль Газизов. В начале весны текущего года он вернулся на должность генерального директора «Уфы», ранее проведя пять месяцев на аналогичной должности в «Спартаке».

Газизов сказал sport24, что «Уфа» провела игру сильнее, чем «Спартак», и заслуживала победы.

«Да, «Спартак» большое владел мячом, но это было владение ни о чём», - поделился своим наблюдением Газизов, добавив, что уфимцы действовали агрессивнее и мобильнее.

Что касается назначенного пенальти, то у «Уфы» претензий к арбитру нет – клуб не станет подавать обращение в ЭСК.