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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Газизов: «Уфа» заслуживала победы, владение «Спартака» было ни о чём»

29 Ноября 2021 • 19:49 Комментировать (3)
Уфа
1:1
Спартак Москва
окончен

В понедельник вечером «Уфа» и «Спартак» разошлись миром в календарном матче 16-го тура чемпионата России – 1:1. После игры комментарий дал Шамиль Газизов. В начале весны текущего года он вернулся на должность генерального директора «Уфы», ранее проведя пять месяцев на аналогичной должности в «Спартаке».

Газизов сказал sport24, что «Уфа» провела игру сильнее, чем «Спартак», и заслуживала победы.

«Да, «Спартак» большое владел мячом, но это было владение ни о чём», - поделился своим наблюдением Газизов, добавив, что уфимцы действовали агрессивнее и мобильнее.

Что касается назначенного пенальти, то у «Уфы» претензий к арбитру нет – клуб не станет подавать обращение в ЭСК.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Уфа Шамиль Газизов
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
29 Ноября 2021 в 21:12
ай...гордый башкир..нарот тибя ни паддержыт...))) ты жы замахнулся на весь нарот каторый балеит за пищивик
Starpom
29 Ноября 2021 в 20:43
Какая претензия- за такое же нарушение Рассказова удалили
779
29 Ноября 2021 в 20:36
Блин, ну что за слабоумие какое то на эмоциональном фоне. Где Уфа была сильнее, чем заслужила победу? Спартак был посредственен, но Уфа то это вообще воплощение гавно футбола. Смотришь на такие команды и думаешь - это высшая лига росфута?
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