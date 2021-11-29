Удаление, пенальти и драма Никитина: ВАР и Соболев вытащили «Спартак» за шкирку в матче с «Уфой»

В минувший четверг «Спартак» играл в Лиге Европы, и РПЛ пошла ему навстречу, изначально поставив матч «красно-белых» в 16-м туре на понедельник.

В Лиге Европы «Спартак» борется за выход в плей-офф, хотя после первого тура группового этапа ему прочили бесславный финиш на четвёртом месте группы. «Красно-белых» лихорадит везде, но в чемпионате России это сильнее проявляется в плане таблицы. Десятое место – большая боль для спартаковских болельщиков. О чемпионстве в сезон столетия никаких мечтаний уже нет, а чтобы не распрощаться с надеждами на попадание в еврокубковую зону, спартаковцам нельзя терять очки против команд типа «Уфы». И то, что в предыдущих четырёх случаях «красно-белые» не побеждали в столице Башкирии, никакого оправдания «Спартаку» в случае новой осечки не дало бы.

Первый тайм непрерывно держал у экранов только настоящих болельщиков. Всего по одному удару по воротам нанесли команды за 45 минут. По этой статистике понятно, что интересного на поле происходило мало. Но по одному опасному моменту соперники тоже имели. На девятой минуте Йокич слева со штрафного вырезал мяч на дальний угол вратарской, откуда Кротов с лёта пробил мимо створа. А ближе к получасу игры Промес с левого полуфланга ткнул мяч в Беленова, который благоразумно сблизился с ним сильно. Ещё было несколько травм на лёгком морозе, из-за повреждения заменили полуспартаковца Урунова (он арендован «Уфой» у «красно-белых»).

На второй тайм «Спартак» вышел с атакующим вектором и прибавил в давлении. На 55-й минуте Соболев боролся с Никитиным за подачу Айртона и не смог нанести нормальный удар головой. Вслед за этим гости провели атаку с опасной попыткой Айртона, пробившего в Беленова. Но даже если бы спартаковцы забили, им не стоило бы радоваться, потому что Промес, отдававший Айртону пас, находился в микроофсайде. Ответ «Уфы» был симметричным – острый момент с положением «вне игры». Агаларов, перебрасывая Селихова, попал в воображаемые ворота, а не в реальные.

Когда крутил рядом с перекладиной Фищенко, это было уже по всем правилам, и болельщикам «Спартака» пришлось на пару секунд дрогнуть. Через несколько минут Йокич справа с углового завертел мяч по направлению створа, и Селихов был вынужден выбивать снаряд на новый корнер. То есть «Уфа» не тушевалась, и она правильно сделала, что не прижалась к своим воротам. Это позволило ей прижать мяч к сетке чужих ворот. Подача из глубины, удар Журавлева головой – Селихов парирует перед собой. Но добивает Никитин – и это 1:0. Гол в ворота «красно-белых» сделали два защитника хозяев. Вклад Агаларова в число забитых мячей «Уфы», соответственно, снизился с 81 процента до 76.

«Спартаку», как мы помним, не привыкать терпеть фиаско во встречах с уфимцами. Ничего не создавали визитёры у чужой штрафной до компенсированного времени, за исключением кривого удара Соболева после навеса дебютанта Мельникова. Скорее бы Мрзляк забил после зигзагообразных метаний мяча по штрафной «Спартака» – там гостей спас Селихов. Рассказов ещё обеспечил «красно-белым» численное меньшинство, получив две жёлтые карточки после выхода на замену.

Казалось, что «Спартак» уедет из Уфы на щите, но чудо пришло на помочь команде Витории. В добавленное время автор хозяйского гола Никитин в своей штрафной в верховой борьбе зацепил Соболева локтем. Кажется, что не в лицо он попал Александру, а где-то в область подбородка или горла. Главный арбитр Кукуян указал на точку после просмотра видеоповтора, и Соболев с пенальти легко переиграл Беленова сильным ударом по центру (1:1).

Команда Руя Витории вдвойне чудом избежала поражения, потому что позже хозяева имели момент вырвать победу: Селихов выпустил мяч из рук, и Плиев просто не попал в створ. Уже шесть матчей подряд «Спартак» не выигрывает в чемпионате, а конкретно в Уфе – пять. Руй Витория всё больше нарабатывает на зимнюю отставку.

Кирилл Иванцов