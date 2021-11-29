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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Удаление, пенальти и драма Никитина: ВАР и Соболев вытащили «Спартак» за шкирку в матче с «Уфой»

29 Ноября 2021 • 19:00 Комментировать (47)
Уфа
1:1
Спартак Москва
окончен

В минувший четверг «Спартак» играл в Лиге Европы, и РПЛ пошла ему навстречу, изначально поставив матч «красно-белых» в 16-м туре на понедельник.

Протокол игры  
Уфа 1:1 Спартак Москва
(1:0) Никитин Алексей 70'    
    90' Соболев Александр Сергеевич (1:1)
Беленов Александр Ботака-Иобома Эрвинг Никитин Алексей Журавлёв Юрий   38' Касинтура Эгаш   86' (Голубев Артём (   86') Камилов Владислав   45' Фищенко Руслан Йокич Боян   67'   81' (Плиев Константин (   81') Кротов Вячеслав   37'   81' (Алиев Азер (   81'   88') Агаларов Гамид   85' (Саплинов Александр (   85') Урунов Остон   25' (Мрзляк Филип (   25'   55')
Запасные: Сухов Александр Милетич Неманья Кузнецов Алексей Иванов Олег
Селихов Александр Кофрие Максимилиано   69' (Рассказов Николай (   69'   74'   87') Жиго Самуэль Джикия Георгий Айртон Лукас   19' Ломовицкий Александр   76' (Мельников Степан (   76') Литвинов Руслан Умяров Наиль   49' Промес Куинси Ларссон Джордан Соболев Александр Сергеевич
Запасные: Ребров Артём Хендрикс Йоррит Кутепов Илья Шитов Владислав Акмурзин Тимур Максименко Александр Ещенко Андрей Денисов Даниил
29 ноября. Стадион "BetBoom Арена" (Уфа).

В Лиге Европы «Спартак» борется за выход в плей-офф, хотя после первого тура группового этапа ему прочили бесславный финиш на четвёртом месте группы. «Красно-белых» лихорадит везде, но в чемпионате России это сильнее проявляется в плане таблицы. Десятое место – большая боль для спартаковских болельщиков. О чемпионстве в сезон столетия никаких мечтаний уже нет, а чтобы не распрощаться с надеждами на попадание в еврокубковую зону, спартаковцам нельзя терять очки против команд типа «Уфы». И то, что в предыдущих четырёх случаях «красно-белые» не побеждали в столице Башкирии, никакого оправдания «Спартаку» в случае новой осечки не дало бы.

Первый тайм непрерывно держал у экранов только настоящих болельщиков. Всего по одному удару по воротам нанесли команды за 45 минут. По этой статистике понятно, что интересного на поле происходило мало. Но по одному опасному моменту соперники тоже имели. На девятой минуте Йокич слева со штрафного вырезал мяч на дальний угол вратарской, откуда Кротов с лёта пробил мимо створа. А ближе к получасу игры Промес с левого полуфланга ткнул мяч в Беленова, который благоразумно сблизился с ним сильно. Ещё было несколько травм на лёгком морозе, из-за повреждения заменили полуспартаковца Урунова (он арендован «Уфой» у «красно-белых»).

На второй тайм «Спартак» вышел с атакующим вектором и прибавил в давлении. На 55-й минуте Соболев боролся с Никитиным за подачу Айртона и не смог нанести нормальный удар головой. Вслед за этим гости провели атаку с опасной попыткой Айртона, пробившего в Беленова. Но даже если бы спартаковцы забили, им не стоило бы радоваться, потому что Промес, отдававший Айртону пас, находился в микроофсайде. Ответ «Уфы» был симметричным – острый момент с положением «вне игры». Агаларов, перебрасывая Селихова, попал в воображаемые ворота, а не в реальные.

Когда крутил рядом с перекладиной Фищенко, это было уже по всем правилам, и болельщикам «Спартака» пришлось на пару секунд дрогнуть. Через несколько минут Йокич справа с углового завертел мяч по направлению створа, и Селихов был вынужден выбивать снаряд на новый корнер. То есть «Уфа» не тушевалась, и она правильно сделала, что не прижалась к своим воротам. Это позволило ей прижать мяч к сетке чужих ворот. Подача из глубины, удар Журавлева головой – Селихов парирует перед собой. Но добивает Никитин – и это 1:0. Гол в ворота «красно-белых» сделали два защитника хозяев. Вклад Агаларова в число забитых мячей «Уфы», соответственно, снизился с 81 процента до 76.

«Спартаку», как мы помним, не привыкать терпеть фиаско во встречах с уфимцами. Ничего не создавали визитёры у чужой штрафной до компенсированного времени, за исключением кривого удара Соболева после навеса дебютанта Мельникова. Скорее бы Мрзляк забил после зигзагообразных метаний мяча по штрафной «Спартака» – там гостей спас Селихов. Рассказов ещё обеспечил «красно-белым» численное меньшинство, получив две жёлтые карточки после выхода на замену.

Казалось, что «Спартак» уедет из Уфы на щите, но чудо пришло на помочь команде Витории. В добавленное время автор хозяйского гола Никитин в своей штрафной в верховой борьбе зацепил Соболева локтем. Кажется, что не в лицо он попал Александру, а где-то в область подбородка или горла. Главный арбитр Кукуян указал на точку после просмотра видеоповтора, и Соболев с пенальти легко переиграл Беленова сильным ударом по центру (1:1).

Команда Руя Витории вдвойне чудом избежала поражения, потому что позже хозяева имели момент вырвать победу: Селихов выпустил мяч из рук, и Плиев просто не попал в створ. Уже шесть матчей подряд «Спартак» не выигрывает в чемпионате, а конкретно в Уфе – пять. Руй Витория всё больше нарабатывает на зимнюю отставку.

Кирилл Иванцов

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Спартак Москва Чемпионат России Уфа РПЛ
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Комментарии (47)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
29 Ноября 2021 в 21:06
В сегодняшнем "Спартаке" нет НИ ОДНОГО игрока центральной зоны, который мог бы начать атаку первым ВЕРТИКАЛЬНЫМ пасом! Из-за этого все атаки развиваются медленно и соперники успевают перестроиться. В позиционных атаках также нет придумщиков кроме Мозеса, который сегодня отсутствовал. Промес не может ни убежать от защитников, ни обыграть кого-нибудь один в один как было раньше. А потому креатива в атаке НОЛЬ!(( И будь Витория "семь пядей во лбу" - пока не будет у него игроков, умеющих начинать быструю атаку, так и будем наблюдать унылый футбол в исполнении его футболистов...
только не мясо
29 Ноября 2021 в 20:13
Кстати! Совсем упустил за Уфу сказать - вы молодцы, парни! Пендаль придуман соболевым, поддержан спартакяном - у Вас отняли два очка, это видели все, кроме "народа"...(
только не мясо
29 Ноября 2021 в 20:05
Развалинами свинофермы удовлетворён! Позорище...И отстаньте от Рассказова??? Там весь спартак - сплошной Рассказов!
ингерман
29 Ноября 2021 в 20:01
да подсудили свинорылым и всяго-та делоф!
ILLNAT
29 Ноября 2021 в 19:57
Очередной провальный матч.Ничьей не заслуживали.Мягко говоря,свезло,пенальти не очевидный.
JUMPER
29 Ноября 2021 в 19:29
ай...тока ни трогайти коляна ...))) ежли бы ни он..то ни кто бы и ни забегал...))) колька завёл каманду...маладэс...))) хароша тринировка пирит кастрати..да ышо ачко сахранили...))) а так канешна па замершэму пласмасаваму газону..как бы ни палучить трафму...))) паэнтаму хадили акуратна..мячик катали нежна и прагматична...))) устанофка тренирская выполнина
ингерман
29 Ноября 2021 в 20:01
ай бро заметил как супостат мои чесныя комменцы трет? )))
JUMPER
29 Ноября 2021 в 20:03
мая тожа..бро..дажы атправить ни успиваю...трет в працэси написания
Crocodile
29 Ноября 2021 в 19:28
изюм, ты пока и сам ок справляесси.
мочи цупоццацов.
Underdog !
29 Ноября 2021 в 19:43
После пропажи Иакцыма тебе уже совсем скучно?)))) Со всех стебешься)))
Урзюм
29 Ноября 2021 в 19:19
Я жду от свинячих неадекватов мощного визга о том, что судья куплен, касание легкое, пеналь левый.
Ауу, хрюшки! Чего молчим?
Это ж продажный Кукуян, тупой и слепой.
А, так он в пользу тушенки пеналь поставил, виии-виии-виии. Это ж другое....
Diman777
29 Ноября 2021 в 19:29
тебе бы такое лёгкое касание локтем по морде тупой, что чушь тут не писал
SpaM
29 Ноября 2021 в 19:31
Ну по его текстовкам заметно, что локоть в морду прилетал основательно. С последствиями).
Урзюм
29 Ноября 2021 в 19:38
Открути немножко назад и посмотри записи твоих партнеров по поеданию из корыта. По поводу такого же эпизода, но не с игроком сборной цеха тушенки.
Diman777
29 Ноября 2021 в 20:13
Открути минут на 10 назад, если твоя память так далеко работает и посмотри момент удаления Рассказова - такой же фол и жёлтая.
Zenituwka
29 Ноября 2021 в 20:00
Забавно, в более явном моменте Зенит-Мальме, вы все в один голос орали что пенальти не было. )) Как я и говорил, только дело дошло до схожей ситуации со Спартаком и пеналь уже стал железобетонным))))
Don sangre
29 Ноября 2021 в 20:09
Ну мне тоже не показался пенальти железобетонным я вообще пенки не люблю люблю мячи забитые с игры.... Игра была скучна..... Как вчера ваши с ЦСКА тоже чуть не заснул в середине второго тайма..
Diman777
29 Ноября 2021 в 20:11
Не знаю ничего про тот пеналь - вообще ваши игры не смотрю.
В идентичном моменте ранее был удалён Рассказов, а значит пеналь надо было давать 300%.
Zenituwka
29 Ноября 2021 в 20:48
Не смотришь, но на каждо ветке орёшь что Зениту подсуживают))

Хорошо, зато теперь всем понятно, что в ворота Мальмё пеналь был 300%
Diman777
29 Ноября 2021 в 20:56
То что Зениту подсуживают говорит почти вся страна 10+ лет.
Отскочили от Мальме, который мало чем от Уфы отличается - купите ещё кого то из сборной Бразилии, тогда мож осилите без пеналей)
Zenituwka
29 Ноября 2021 в 20:58
Мало ли что говорят больные люди? У тебя своего мнения нет? Или за тебя секта решает ? Тогда все понятно.
Учитывая кто у нас тренер и какой топ защитник капитанит, удивительно что мы ещё отскочили в игре с Мальмё.
Diman777
29 Ноября 2021 в 21:01
По статистике Питер лидирует по количеству сумашедших в России с большим отрывом, так что кто больной очень спорно.
У вас 2 состава приличных игроков, почему вы шведский колхоз, которому даже в уефа делать нечего обыграть не можете хз)
Zenituwka
29 Ноября 2021 в 21:03
Я же объяснил тебе почему. Потому что тренер ссыкло и бездарь. А капитан- защитник не футболист
SpaM
29 Ноября 2021 в 19:31
Жёстко полыхнуло у неадеквата. Наслаждаемся.
Урзюм
29 Ноября 2021 в 19:36
Судя по твоим частым высерам ты про себя написал?
SpaM
29 Ноября 2021 в 19:45
Мда... Стрелочка уровня 7-го класса. Ну ожидаемо.
Lokomotiv38
29 Ноября 2021 в 19:13
Они походу решили играть назло болельщикам и в "кайф" Федуну. по сути Спартак мутирует в Шинник
Don sangre
29 Ноября 2021 в 19:20
Очень похоже...
Diman777
29 Ноября 2021 в 19:12
Да уж классных игроков не хватает.
Ломовицкому на фланге делать нечего, а Рассказову в Спартаке.
Приятно удивило судейство - похоже дали команду перестать засуживать клуб.
K-007
29 Ноября 2021 в 19:19
да, не хватало Мозеса, единственный Классный игрок и который дает результат
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