«Уфа» и «Спартак» назвали составы на матч РПЛ: Соболев и Агаларов в старте

16-й тур российской Премьер-лиги в этот раз заканчивается аж в понедельник. Первым на повестке дня стал поединок между «Уфой» и московским «Спартаком».

Наставники обеих команд уже определились со стартовыми составами на матч.

Руй Витория снова доверил место в основе нападающим Александру Соболеву и новоиспеченному обладателю приза «Золотой кабан», Джордану Ларссону.

Что касается «Уфы», то на острие атаки сыграет лучший бомбардир внутреннего первенства Гамид Агаларов.

Полные стартовые составы выглядят следующим образом:

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Фищенко, Урунов, Касинтура, Агаларов

«Спартак»: Селихов, Жиго, Джикия, Кофрие, Аиртон, Ломовицкий, Литвинов, Умяров, Промес, Ларссон, Соболев

Напомним, что на сайте Liveresult.ru Вашему вниманию будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.