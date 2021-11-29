К стадиону «Уфы» на матч со «Спартаком» прибыли автозаки

Судя по всему, полиция получила конкретное указание проследить за поведением болельщиков на матчах российской Премьер-лиги. Вчера правоохранители задержали фанатов ЦСКА за файер-шоу на «ВЭБ Арене» по ходу поединка с «Зенитом», а уже сегодня, 29-го ноября, они будут «караулить» трибуну «Спартака» на выездной игре с «Уфой».

Сообщается, что к фан-сектору «красно-белых» на домашней арене «Уфы» подогнали огромное количество автозаков. Сам поединок должен начаться в 17:00 по московскому времени.

К слову, разбирательства по поводу нарушений, совершенных болельщиками ЦСКА, продолжаются – было задержано около четырехсот человек, а некоторым из них даже грозит тюремный срок.

Что касается непосредственно противостояния «Уфы» и «Спартака», но на сайте Liveresult.ru можно проследить за развитием событий на футбольном поле с помощью текстовой онлайн-трансляции.