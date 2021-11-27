Спаллетти: «В России есть серьёзные клубы, а есть «Спартак»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал эпизод, произошедший во время выезда его команды в Россию на матч со «Спартаком» в рамках Лиги Европы. Итальянский специалист повздорил с наставником «красно-белых» Руем Виторией, не пожав тому руку после финального свистка поединка, из-за чего вызвал шквал критики в свой адрес. Более того, официальный «Твиттер» московской команды опубликовал видео случившегося, подписав его с помощью эмодзи лица клоуна.

«Я провел некоторое время в России, там есть люди и серьезные клубы, которые профессионально относятся к своему делу и достойно себя ведут на международной арене. А есть «Спартак», который позволяет себе делать все, что угодно. Вот в чем разница. Если тренер не пожимает мне руку и не приветствует меня на своем стадионе перед игрой, то это оскорбительно. Но, все почему-то обвиняют меня», - цитирует Спаллетти сетевое издание Football Italia.