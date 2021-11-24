​Романцев: «Потенциал этого «Спартака» - с 6 по 10 место в РПЛ»

Олег Романцев оценил потенциал сегодняшней команды Руя Витории. Слова экс-тренера «Спартака» приводит журналист Сергей Микулик в своём телеграм-канале.

Говоря о потенциале сегодняшнего «Спартака», Романцев поставил его в зону с 6 по 10 место в чемпионате России. По словам известного тренера, команда имеет средний по уровню состав.

«Возьми, например, Соболева с Бакаевым. Они не прибавляют, а усредняются. И так - по многим позициям. К сожалению», - поделился своими мыслями Романцев.

Романцев рассказал, что посещал некоторые тренировки «Спартака» и видел, что игроки старательно работают под руководством Руя Витории. При этом бывший тренер «красно-белых» отметил, что одного старания для достижения успеха недостаточно.

«Порядок бьёт класс, когда класса маловато», - сказал Романцев.

Напомним, что первый круг чемпионата России «Спартак» завершил на 10 места в таблице.