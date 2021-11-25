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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зобнин рассказал, когда планирует вернуться в состав «Спартака»

25 Ноября 2021 • 08:51 Комментировать (1)
Уфа
...
Спартак Москва
3.80 3.50 2.00
29.11 17:00

Хавбек Роман Зобнин, оказавшийся в лазарете из-за травмы, рассказал, когда сможет вернуться в состав московского «Спартака». Игрок получил повреждение в недавнем поединке отбора чемпионата мира-2022 против сборной Хорватии (0:1).

«Скоро вернусь. Быстрее, чем через две недели», - приводит слова 27-летнего полузащитника Sport24.

Роман не исключил, что будет готов к поединку против «Уфы». Встреча состоится в понедельник, 29 ноября.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Зобнин провел всего три матча, в которых не сумел отметиться голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин
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