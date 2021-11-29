Губерниев считает, что Рассказова надо сослать в дубль

Телеведущий Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от противостояния между «Уфой» и «Спартаком» в 16-м туре российской Премьер-лиги, по ходу которого «красно-белые» лишь в компенсированное время спасли ничью ударом с пенальти.

Эксперт отдельно отметил выступление защитника Николая Рассказова, оставшись недовольным его игрой. Как следствие, Губерниев дал совет тренерскому штабу московского коллектива.

«Рассказов в очередной раз привез гол, да еще и удалился с поля. Для таких случаев всегда есть вторая команда, Николая нужно отправлять туда. Это нормальная практика», - поделился комментатор своим мнением в интервью для «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в местном первенстве «Спартак» при Руе Витории чаще проигрывает, чем выигрывает.