Кавазашвили: «Вылететь «Спартак» не сумеет, но и выше не продвинется»

Ветеран сборной СССР, футбольный эксперт Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре московского «Спартака» в поединке 16-го тура Премьер-лиги против «Уфы». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«У «Спартака» неконтролируемая игра. Такое ощущение, что руководство дает задачу играть как попало. Вылететь «Спартак» не сумеет, но и выше не продвинется», - передает слова эксперта «Спорт день за днём».

После 16 туров на счету «красно-белых» 20 набранных очков. Команда Руя Витории занимает лишь десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на 16 баллов.

Что касается «Уфы», то клуб из Башкортостана с 16 очками идет на 12-й строчке.