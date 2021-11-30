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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Вылететь «Спартак» не сумеет, но и выше не продвинется»

30 Ноября 2021 • 10:40 Комментировать (2)
Уфа
1:1
Спартак Москва
окончен

Ветеран сборной СССР, футбольный эксперт Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре московского «Спартака» в поединке 16-го тура Премьер-лиги против «Уфы». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«У «Спартака» неконтролируемая игра. Такое ощущение, что руководство дает задачу играть как попало. Вылететь «Спартак» не сумеет, но и выше не продвинется», - передает слова эксперта «Спорт день за днём».

После 16 туров на счету «красно-белых» 20 набранных очков. Команда Руя Витории занимает лишь десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на 16 баллов.

Что касается «Уфы», то клуб из Башкортостана с 16 очками идет на 12-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
779
30 Ноября 2021 в 10:44
Ну что ж поделать. Подождём.)))
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