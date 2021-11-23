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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Шмурнов назвал условие, при котором Соболев и Ларссон станут суперфорвардами

23 Ноября 2021 • 12:53 Комментировать (1)
Уфа
...
Спартак Москва
29.11 17:00

Несколько дней назад комментатор Александр Шмурнов раскритиковал атакующую линию «Спартака». Александра Соболева, Куинси Промеса и Джордана Ларссона комментатор назвал худшей линией нападения в истории человечества.

Теперь Александр Шмурнов выступит с новым комментарием, сказав, что ситуация с нападающими «Спартака» может измениться.

«Когда придет новый тренер, их игра улучшится, они превратятся в суперфорвардов», - высказался Шмурнов о Соболеве и Ларссоне для «РБ Спорт».

Комментатор отметил, что Соболеву и Ларссону не пришлось по душе назначение Руя Витории, и они решили ничего не доказывать тренеру.

Отметим, что первый круг чемпионата России «Спартак» завершил на десятой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джордан Ларссон Александр Шмурнов Александр Соболев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Filins929
23 Ноября 2021 в 12:57
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king -ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Сегодня, 23 Ноября
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