​Шмурнов назвал условие, при котором Соболев и Ларссон станут суперфорвардами

Несколько дней назад комментатор Александр Шмурнов раскритиковал атакующую линию «Спартака». Александра Соболева, Куинси Промеса и Джордана Ларссона комментатор назвал худшей линией нападения в истории человечества.

Теперь Александр Шмурнов выступит с новым комментарием, сказав, что ситуация с нападающими «Спартака» может измениться.

«Когда придет новый тренер, их игра улучшится, они превратятся в суперфорвардов», - высказался Шмурнов о Соболеве и Ларссоне для «РБ Спорт».

Комментатор отметил, что Соболеву и Ларссону не пришлось по душе назначение Руя Витории, и они решили ничего не доказывать тренеру.

Отметим, что первый круг чемпионата России «Спартак» завершил на десятой позиции в турнирной таблице.