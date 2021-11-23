​Шмурнов назвал условие, при котором Соболев и Ларссон станут суперфорвардами

Несколько дней назад комментатор Александр Шмурнов раскритиковал атакующую линию «Спартака». Александра Соболева, Куинси Промеса и Джордана Ларссона комментатор назвал худшей линией нападения в истории человечества.
Теперь Александр Шмурнов выступит с новым комментарием, сказав, что ситуация с нападающими «Спартака» может измениться.
«Когда придет новый тренер, их игра улучшится, они превратятся в суперфорвардов», - высказался Шмурнов о Соболеве и Ларссоне для «РБ Спорт».
Комментатор отметил, что Соболеву и Ларссону не пришлось по душе назначение Руя Витории, и они решили ничего не доказывать тренеру.
Отметим, что первый круг чемпионата России «Спартак» завершил на десятой позиции в турнирной таблице.
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king -ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.