В «Уфе» заявили, что не собираются продавать Агаларова зимой

Уже как несколько недель подряд ходят слухи о возможном трансфере нападающего Гамида Агаларова из «Уфы» - лучший бомбардир чемпионата России привлек к себе внимание более статусных команд, которые могут начать работу по его подписанию уже зимой.

Однако, в клубе считают, что подобный расклад событий является маловероятным. Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов признал, что интерес к Агаларову действительно присутствует, но указал на другие аспекты.

«Пока ни сам игрок не настроен уходить, ни мы не готовы с ним расставаться. Здесь у него очень хорошая история, его поддерживают тренер, команда, руководство», - прокомментировал Мурзагулов ситуацию в разговоре с «РБ Спорт».