В «Уфе» назвали Соболева великим русским актёром

Глава совета директоров уфимского клуба Ростислав Мурзагулов иронично отреагировал на действия форварда «Спартака» Александра Соболева, который заработал пенальти на последней минуте матча.

- Великий русский актер Александр Соболев сыграл так, что судья даже ничего не заподозрил, - цитирует Мурзагулова ТАСС.

В то же время «Уфа» не будет просить ЭСК РФС разобрать этот момент, потому что контакт с соперником у Соболева был, а доказать, что это была симуляция футболиста, в «Уфе» не могут.

Мурзагулов доволен сегодняшней игрой своей команды и уверен, что она была сильнее «Спартака».