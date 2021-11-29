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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Уфе» назвали Соболева великим русским актёром

29 Ноября 2021 • 21:04 Комментировать (6)
Уфа
1:1
Спартак Москва
окончен

Глава совета директоров уфимского клуба Ростислав Мурзагулов иронично отреагировал на действия форварда «Спартака» Александра Соболева, который заработал пенальти на последней минуте матча.

- Великий русский актер Александр Соболев сыграл так, что судья даже ничего не заподозрил, - цитирует Мурзагулова ТАСС.

В то же время «Уфа» не будет просить ЭСК РФС разобрать этот момент, потому что контакт с соперником у Соболева был, а доказать, что это была симуляция футболиста, в «Уфе» не могут.

Мурзагулов доволен сегодняшней игрой своей команды и уверен, что она была сильнее «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Уфа Александр Соболев Ростислав Мурзагулов
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Советский
29 Ноября 2021 в 21:22
слабак соболев. Вот таких "героев" плодит РПЛ,поэтому не знает побед сборная,некому голы творить,пока такие как соболев "замертво" падают от прикосновений противника! Видно от дзюбы перенимает опыт,вымаливая в слезах пенальти!
Starpom
29 Ноября 2021 в 21:21
Уфимец тоже полчаса по полю катался, за что спартаковца и удалили.....
779
29 Ноября 2021 в 21:20
Марзагулов хреновенький и туповатый директор - ну и что? Люди они разные.)))
JUMPER
29 Ноября 2021 в 21:16
ай...ужэ давно уся страна знаит виликава заслужынава артиста саню сабалёфа...))) а вы тама в уфе тока аткрыли иво талант
ингерман
29 Ноября 2021 в 21:18
ай да туц месныя одмены его токма по имени-очецву величаюц.. да ышо и с прогибом.. )))
JUMPER
29 Ноября 2021 в 21:20
ай...бро наверна ане паклоники иво таланту...)))
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