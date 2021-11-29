Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Уфой».

- Как вам развязка матча?

- Я много смотрю европейского футбола, там такие пенальти не дают. Вчера была игра «Челси» с «Манчестером», там мяч так попал в руку, я не сомневался, что дадут одиннадцатиметровый, потому что у нас всегда такие назначают. А там судья даже не среагировал. Он пошел, посмотрел и сказал нет. У нас же получается такая система, что если арбитр идет смотреть эпизод, то обязан дать. Но если по-честному, игрок «Уфы» выпрыгивает, и куда он должен деть свои руки? Никуда. Он физиологически расставляет их в стороны. А то, что Соболев нашел своим подбородком его руку… Мне кажется, пенальти здесь притянут за уши. И «Спартак» совсем, конечно, плох. Был момент в начале второго тайма, минут 15-20, когда москвичи смотрелись ничего, а потом просто «Уфа» их загнала в штрафную и полностью диктовала свою волю.

- Вас разочаровала игра «Спартака»?

- Я говорил, что после победы на «Наполи», они обязательно пристроятся в Уфе. Просто Кукуян помог «красно-белым» этого не сделать. По игре «Спартак» в этом матче уступил. Даже на ничью не наиграл. А уфимцы молодцы. Они заслуживали сегодня победу.

- То, что «Спартак» не наиграл на победу – отголоски встречи с «Наполи»?

- Я посмотрел перед матчем состав и понял, что «Спартаку» даже в нападении менять некого. Сразу на поле вышел Ларссон. Считай, никто не вышел. Десять человек играли. Также были в стартовом составе Соболев и Промес. Но Александр больше преуспевает в толчках, пинках и маленьких разборках на поле. И получается, что атаковать вообще некому. А «Уфа» была поагрессивнее, поинтереснее. Единственный плюс – вышел молодой Мельников. Интересно будет за ним посмотреть. Он как-то сразу в первое пять минут ярко себя проявил, а потом ему, видимо, мяча не доставалось.

- Насколько искусственное поле повлияло на игру «Спартака»?

- Искусственное поле иногда лучше, чем замершее натуральное. К тому же «Уфа» играла на этом же газоне. Это все сказки в пользу бедных. Некоторые искусственные поля иногда лучше натуральных. Не думаю, что в этом причины плохой игры гостей. Просто у «Спартака» плохой состав футболистов и полный дисбаланс.

- Ощущалось ли преимущество «Уфы» в свежести?

- После 65-й минуты, да. «Спартак» их сначала загнал, мне казалось, что вот-вот гости забьют. Но потом «Уфа» быстро переломила ситуацию, пошла вперед, забила и дальше стала додавливать. Потом этот эпизод. Я думаю, вокруг него еще будет много вопросов. Кукуян вообще какой-то нестабильный. Особенно, что касается «Спартака». Иногда он принимает такие решения, как будто у него под желтой майкой красно-белое одеяние.

- Удаление Рассказова по делу? Наиграл он на вторую желтую карточку?

- Проблема «Спартака» в этом сезоне – это затравленность всех. И Колю этого бедного затравили. Он уже выходит и не соображает чего и куда. Я думаю, Рассказову нужно уходить в аренду. Ну не будет у него уже в этой команде дел. Любая его ошибка рассматривается через призму негодяйства и какого-то заговора. Вообще многим ребятам надо уходить. А «Спартаку» крайне необходимо менять полсостава, если не больше. Игроки вообще не соответствуют пафосным амбициям, которые они вначале каждого сезона произносят, когда начинаются танцы с бубнами, что мы будем играть только на победу, для нас кроме первого места никакого не существует. И на фоне десятого места это очень смешно смотрится.

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- А тренера надо менять?

- Не знаю. Я не уверен, что, поменяв этого тренера, у «Спартака» получится лучше с выбором нового. Мне кажется, что, поменяв Виторию, выбор окажется еще хуже.

- Имеете в виду Ваноли?

- Ну, давайте еще по дворам пробежимся. Может, кто-то из ребят с метлой из Азии тоже пойдет. Ваноли, е-мое. Кто это такой? «Спартаку» нужен тренер уровня Эмери. Вот они один раз угадали с наставником и то умудрились его уволить. Разве Эмери был плохой тренер? Он был топовым. Им сейчас нужно что-то такое, топовое.

- А Витория не топовый?

- У меня к нему нет раздражения. Мне не кажется, что это плохой наставник. Хотя оттуда доносятся такие разговоры, что игроки практически не тренируются, что они на релаксе. Но я не знаю. Ну не нравится вам такой, который вас не дрессирует, надо взять кого-то из киевского «Динамо». Хозяин ведь раньше был болельщиком киевского «Динамо». Почему не попробовать оттуда кого-то? Вот тогда полезут на стенку от нагрузок. Зато бегать будут.

Елена Григорьевская