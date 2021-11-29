Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Уфой» и «красно-белыми».

«Кроме выхода молодого Мельникова, который сыграл неплохо, положительного в игре «Спартака» не было вообще ничего. На мой взгляд, «Спартак» не наиграл на ничью. Я считаю, что «Уфа» была лучше. Помимо того, что Кукуян виноват в ответном голе «Спартака», уфимцы могут обвинять и себя, потому что они имели два шикарных момента и не попали в пустые ворота. Особенно момент на 96-й минуте, там надо было умудриться не забить.

Что касается пенальти. Чтобы такой пенальти поставить, надо слишком захотеть. Говорят, это на усмотрение судьи. Но вот это усмотрение не понятно, чем определяется, надо это спросить у Кукуяна. Игрок обороны выпрыгивает, антропологически он взмахивает руками, как и все люди, когда совершают подобный прыжок. Сзади ему Соболев воткнулся подбородком в руку, ну воткнулся и что дальше? Защитник его не видел. Соболев так мог ему куда угодно со спины воткнуться. Я не вижу тут нарушения правил. Самое смешное, что когда смотришь чемпионаты Англии или Италии, видишь, что после таких моментов судьи не то что не ставят пенальти, а их даже не зовут смотреть ВАР, потому что это точно не пенальти. Тут ребятам очень хотелось, чтобы «Спартак» сравнял, ну вот «Спартак» и сравнял», - сказал Червиченко.