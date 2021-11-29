​Рассказов снова антигерой – теперь у него удаление

Для Николая Рассказова сезон 2021/2022 получается, мягко говоря, сложным. Сначала защитника критиковали за слова о том, что «Спартаку» изначально было нереально пройти «Бенфику» в Лиге чемпионов. Затем была серия неудачных игр, в частности провальная игра против «Лестера» с рядом грубых ошибок. И вот теперь Рассказов снова оказался антигероем. Защитник вышел на замену на 69-й минуте матча против «Уфы», сменив Максимилиано Кофрие. Через пять минут после появления на поле Рассказов получил жёлтую карточку. Ещё через 13 минут игрок «красно-белых» схлопотал второй «горчичник» и оставил команду в меньшинстве при счёте 0:1 в пользу соперника.