Для Николая Рассказова сезон 2021/2022 получается, мягко говоря, сложным. Сначала защитника критиковали за слова о том, что «Спартаку» изначально было нереально пройти «Бенфику» в Лиге чемпионов. Затем была серия неудачных игр, в частности провальная игра против «Лестера» с рядом грубых ошибок. И вот теперь Рассказов снова оказался антигероем. Защитник вышел на замену на 69-й минуте матча против «Уфы», сменив Максимилиано Кофрие. Через пять минут после появления на поле Рассказов получил жёлтую карточку. Ещё через 13 минут игрок «красно-белых» схлопотал второй «горчичник» и оставил команду в меньшинстве при счёте 0:1 в пользу соперника.
Рассказов снова антигерой – теперь у него удаление
|Уфа
|Спартак Москва
окончен
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Комментарии (8)
ай...ни чо ни панимаю при чом здеся тренир? колька сидит плачит на лафки проситца на лужайку..вот тренир праивил благадушыя..уважыл пацанчика...)))ну а кады иму развиватца.. как ни с уфой...энта жы ни напали...))) энта с итальяцами нужна биреч честь смоладу..а с уфой та чо..ачко туды..ачко сюды...)))
Они походу решили играть назло болельщикам и в "кайф" Федуну. по сути Спартак мутирует в Шинник
К сожалению да.
В дубль его на годок другой,..
вместе с виторией..))) одного поля ягоды. Вот только удивляюсь когда до этого недотренеришки дойдет, что нельзя выпускать рассказа-гола на поле
А кого выпускать то если некого? Вот и приходится всяких рассказовых...
было бы кого поставить на его место... А так Тренер делал как бы правильно, мы проигрывали, Уфа по логике должна была окончательно сесть в защиту. держать 3-4 игроков в обороне проигрывая - наверное нужно было рисковать, вот и вышел Рассказов, в атаке он как бы по бодрее Кофрие (наверное), но Николай - Николай.... получилось, как получилось. Наверное нужен перекур как и Максименко
Коля Коля Николай в футбол где нибудь ещё играй....
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