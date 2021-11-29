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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Рассказов снова антигерой – теперь у него удаление

29 Ноября 2021 • 18:55 Комментировать (8)
Уфа
1:1
Спартак Москва
окончен

Для Николая Рассказова сезон 2021/2022 получается, мягко говоря, сложным. Сначала защитника критиковали за слова о том, что «Спартаку» изначально было нереально пройти «Бенфику» в Лиге чемпионов. Затем была серия неудачных игр, в частности провальная игра против «Лестера» с рядом грубых ошибок. И вот теперь Рассказов снова оказался антигероем. Защитник вышел на замену на 69-й минуте матча против «Уфы», сменив Максимилиано Кофрие. Через пять минут после появления на поле Рассказов получил жёлтую карточку. Ещё через 13 минут игрок «красно-белых» схлопотал второй «горчичник» и оставил команду в меньшинстве при счёте 0:1 в пользу соперника.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Николай Рассказов
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
29 Ноября 2021 в 19:39
ай...ни чо ни панимаю при чом здеся тренир? колька сидит плачит на лафки проситца на лужайку..вот тренир праивил благадушыя..уважыл пацанчика...)))ну а кады иму развиватца.. как ни с уфой...энта жы ни напали...))) энта с итальяцами нужна биреч честь смоладу..а с уфой та чо..ачко туды..ачко сюды...)))
Lokomotiv38
29 Ноября 2021 в 19:10
Они походу решили играть назло болельщикам и в "кайф" Федуну. по сути Спартак мутирует в Шинник
Don sangre
29 Ноября 2021 в 19:15
К сожалению да.
Don sangre
29 Ноября 2021 в 19:00
В дубль его на годок другой,..
Sanay
29 Ноября 2021 в 19:08
вместе с виторией..))) одного поля ягоды. Вот только удивляюсь когда до этого недотренеришки дойдет, что нельзя выпускать рассказа-гола на поле
Don sangre
29 Ноября 2021 в 19:14
А кого выпускать то если некого? Вот и приходится всяких рассказовых...
K-007
29 Ноября 2021 в 19:09
было бы кого поставить на его место... А так Тренер делал как бы правильно, мы проигрывали, Уфа по логике должна была окончательно сесть в защиту. держать 3-4 игроков в обороне проигрывая - наверное нужно было рисковать, вот и вышел Рассказов, в атаке он как бы по бодрее Кофрие (наверное), но Николай - Николай.... получилось, как получилось. Наверное нужен перекур как и Максименко
Don sangre
29 Ноября 2021 в 19:23
Коля Коля Николай в футбол где нибудь ещё играй....
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окончен Уфа 1:1 Спартак Москва
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