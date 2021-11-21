Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 322 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Калиниченко: «В игре «Спартака» нет деградации»

21 Ноября 2021 • 18:28 Комментировать
Уфа
...
Спартак Москва
29.11 17:00

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко оценил уровень продемонстрированного футбола в исполнении «красно-белых» в матче против «Краснодара». Эксперт считает, что хоть москвичи и уступили сопернику, но при этом оказали достойное сопротивление.

«Деградации в игре «Спартака» нет, ребята стараются, бьются. Но нет ресурса, много раз говорил об этом», - описал Калиниченко происходящее в столичном клубе. Также в интервью с «РБ Спорт» он отметил проблемы с реализацией, которые и помешали зацепиться за очки.

Уточним, что первый круг российской Премьер-лиги «Спартак» под руководством Руя Витории провел крайне неудачно – команда занимает лишь 10-е место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Калиниченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.11  14:00 ЦСКА Москва ... Химки
21.11  14:00 Ростов ... Уфа
21.11  16:30 Динамо Москва ... Арсенал Тула
21.11  19:30 Сочи ... Рубин 2.12 3.35 3.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Ноября
18:44 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски: «Первый тайм точно лучший в сезоне»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Калиниченко: «В игре «Спартака» нет деградации»
18:01 · Россия. ФНЛ
«Факел» уже второй после волевой победы над «Нефтехимиком»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий заявил, что Акинфеев продлит контракт с ЦСКА
17:40 · Россия. Премьер-лига
Губерниев считает, что Карасёв дорастёт до финала чемпионата мира
17:24 · Россия. Премьер-лига
В «Уфе» прокомментировали слухи о продаже Агаларова 1
17:17 · Россия. Премьер-лига
Во Франции раскрыли детали будущей сделки между «Зенитом» и «Лионом» по Азмуну 2 слухи
17:00 · Россия. ФНЛ
Быстрый гол помог «КАМАЗу» обыграть «Металлург»
16:51 · Россия. Премьер-лига
Бенефис Агаларова и ничья «Ростова» с «Уфой» - видео видео
16:46 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА в меньшинстве удержал ничью в матче с «Химками» - видео видео
16:34 · Россия. Премьер-лига
Шварц объяснил отсутствие Захаряна в старте на матч с «Арсеналом»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Мы сами оказались в такой ситуации и сами должны из нее выходить»
16:21 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Расстроены, что не победили, но ничья сегодня - закономерный результат»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «Али играет хорошо, но голевых моментов у Комличенко всегда больше»
16:17 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» и «Кубань» победили, «Торпедо» не смогло забить СКА
Все новости
Рекомендуем