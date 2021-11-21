Калиниченко: «В игре «Спартака» нет деградации»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко оценил уровень продемонстрированного футбола в исполнении «красно-белых» в матче против «Краснодара». Эксперт считает, что хоть москвичи и уступили сопернику, но при этом оказали достойное сопротивление.

«Деградации в игре «Спартака» нет, ребята стараются, бьются. Но нет ресурса, много раз говорил об этом», - описал Калиниченко происходящее в столичном клубе. Также в интервью с «РБ Спорт» он отметил проблемы с реализацией, которые и помешали зацепиться за очки.

Уточним, что первый круг российской Премьер-лиги «Спартак» под руководством Руя Витории провел крайне неудачно – команда занимает лишь 10-е место в турнирной таблице.