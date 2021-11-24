Кажется, что «Спартаком» руководит Ребекка Уэлтон из первого сезона «Тед Лассо»

Московский «Спартак» продолжает удивлять всеми решениями, которые принимаются в клубе в этом сезоне. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» с удивлением находит в происходящем в стане «красно-белых» параллели с современным кинематографом.

В понедельник появилась новость, что в расширенным списке на пост тренера «Спартака» был 41-летний Адам Оуэн. Валлиец в нулевые годы работал в штабе «Глазго Рейнджерс», потом почти десять лет трудился в сборной Уэльса. Позже он бы помощником в «Шеффилд Юнайтед» и «Серветте». С июня 2017 года по апрель 2018-го Оуэн наконец-то получил самостоятельную работу, руководя гданьской «Лехией», а позже ассистировал в китайском «Хэбэй Чайна Форчун» и занимал пост технического директора в «Сиэтл Саундерс». Сообщается, что Оуэн хорошо умеет готовить футболистов индивидуально к конкретным матчам и календарным циклам.

Честно говоря, после прочтения этого сообщения, первая мысль была, что этого просто не может быть. Ну какой Адам Оуэн главный тренер «Спартака»? Парень, чей опыт самостоятельной работы в качестве главного тренера составляет менее года? Валлиец покинул «Лехию» из-за смены клубной философии, а не по спортивным причинам, но всё равно это как-то несерьёзно. Вполне вероятно, что Оуэн неплохой парень. У него есть докторская степень Лионского университета по направлению спортивной науки. Однако он как-то мало похож на кандидата на пост главного тренера в клубе, который вообще-то мечтает играть в Лиге чемпионов.

Однако поразмыслив, приходится признать, что в «Спартаке», вероятно, действительно могли рассматривать Оуэна в качестве главного тренера. Чем он хуже Паоло Ваноли, который выглядит главным претендентом на замену Руя Витории? У валлийца хотя бы есть опыт самостоятельной работы в качестве главного тренера клуба, в то время как итальянец возглавлял юношеские сборные и входил в штаб Антони Конте. Если в «Спартаке» и в самом деле рассматривают Ваноли, то и Адам Оуэн мог быть в списке.

Тем не менее обе кандидатуры наталкивают на мысль, что в «Спартаке» руководство не просто некомпетентное, но и вредительское. Как будто специально ищут тренера, который не приведёт команду к успеху, а утопит. И тут возникает страшная мысль: а точно ли «как будто»?

Сейчас самым популярным сериалом про футбол является «Тед Лассо». По сюжету клуб английской Премьер-лиги «Ричмонд» нанимает на пост главного тренера американца Теда Лассо, который не знает, что такое европейский футбол, а до этого руководил лишь студенческой командой по американскому футболу и привёл её к победе во втором дивизионе. Причина этого странного выбора быстро становится ясной – владелица клуба Ребекка Уэлтон хочет, чтобы команда вылетела в Чемпионшип. Это её месть бывшему мужу, который больше всего ценил именно «Ричмонд».

В реальном футболе назначить физрука в буквальном смысле нельзя. По регламенту главный тренер клуба должен иметь лицензию PRO. Однако в остальном что Ваноли, что Оуэн кажутся тренерами, которые скорее приведут «Спартак» к вылету в ФНЛ, чем к зоне еврокубков, не говоря уж о чём-то большем. Учитывая, что «красно-белыми», по всей видимости, руководит Зарема Салихова, напрашивается вопрос, а не хочет ли она таким образом насолить Леониду Федуну? В конце концов все неудачи «Спартака» бьют именно по нему как по владельцу. По недавней информации, у Федуна на фоне плохих результатов «красно-белых» возникли проблемы со здоровьем.

Для болельщиков «Спартака» аналогия неутешительна. Ребекка Уэлтон своего добилась – «Ричмонд» вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип. Правда, во втором сезоне всё изменилось, и она уже помогала клубу вернуться в Премьер-лигу. Однако в реальной жизни второго сезона может и не быть.

Андрей Центров