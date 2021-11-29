Федун дал комментарий по поводу состояния своего здоровья

В начале октября появилась информация о том, что на фоне проблем с сердечно-сосудистой системой Леонид Федун получил от медиков запрет на посещение матчей «Спартака». В клубе подтверждали, что владелец находится в Германии, где, среди прочего, занимается своим здоровьем. Подробностей, понятное дело, никто не сообщал.

Теперь короткий комментарий по поводу состояния своего здоровья для «Спорт-Экспресса» дал сам Леонид Федун.

«Да всё хорошо, всё нормально», - высказался Федун.

В понедельник, 29 ноября, «Спартак» проведёт гостевой матч российского чемпионата против «Уфы». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.