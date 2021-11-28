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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джордан Ларссон стал обладателем награды «Золотой кабан»

28 Ноября 2021 • 20:04 Комментировать
Уфа
...
Спартак Москва
3.60 3.50 2.05
Через 19 ч. 20 мин.

Московский «Спартак» вручил награду своему лучшему футболисту по итогам прошлого сезона по версии болельщиков. Победителем в номинации стал нападающий Джордан Ларссон, который получил приз под названием «Золотой кабан».

Отметим, что данное голосование регулярно проводится с 2002 года. На своем официальном ютуб-канале «красно-белые» показали процесс вручения статуэтки шведскому легионеру.

К слову, текущий сезон для 24-летнего форварда складывается уже не так хорошо. Ларссон записал на свой счет лишь один гол в 18 поединках за московскую команду во всех турнирах. Более того, игрок может покинуть Россию в ближайшее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джордан Ларссон
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