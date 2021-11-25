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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Источник: «Манчестер Юнайтед» договорился с Рангником

25 Ноября 2021 • 18:32 Комментировать (1)
Уфа
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Спартак Москва
3.80 3.50 2.00
29.11 17:00

«Манчестер Юнайтед» уже определился со специалистом, который займет временную должность главного тренера команды до конца сезона. Некоторые британские СМИ уверяют, что этим человеком станет Ральф Рангник, пребывающий на данный момент на посту руководителя в московском «Локомотиве».

Британское авторитетное издание The Athletic сообщает о достигнутой договоренности между сторонами. Ранее Рангник требовал у руководства манкунианцев выполнить одно условие, на которое англичане согласились - летом немец начнет работать консультантом по развитию в «МЮ».

Согласно источнику, судьба Рангника теперь зависит от «Локомотива» - именно «железнодорожники» должны дать добро на досрочное расторжение трудового договора.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Комментарии (1)
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Don sangre
25 Ноября 2021 в 18:44
А он вообще кого то тренировал!? Чем Каррик не устраивает до конца сезона?
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