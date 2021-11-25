Гус Тиль не вернётся в «Спартак» зимой – он пробудет в «Фейеноорде» до конца сезона

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль, выступающий на данный момент за «Фейеноорд» на правах аренды, не вернется в расположение московской команде в январе. Такой информацией поделился агент футболиста Фулько ван Куперен.

В интервью со «Спорт-Экспрессом» представитель голландского игрока подтвердил, что хавбек пробудет в нидерландском чемпионате как минимум до конца текущего сезона.

Примечательно, что вместе с Тилем «Фейеноорд» пока располагается в верхней части турнирной таблицы Эредивизие, продолжая вести борьбу за чемпионство. Сам же футболист начал регулярно вызываться в сборную Нидерландов, успев в 22 матчах за нынешний коллектив записать на свой счет 14 голов и два ассиста.