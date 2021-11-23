Бывший игрок «Спартака» Маркао в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился воспоминаниями о памятном матче с «Арсеналом» (4:1), в котором он оформил дубль.

- Ого! Прошел 21 год, я, не помню точную дату, но, конечно я помню эту игру. К сожалению, я вчера переезжал и не смог бы отпраздновать, но вообще это самая запоминающаяся игра в моей жизни. Помню, что тогда было очень холодно, но это было уже не важно, как только мы вышли на поле. Сейчас «Арсенал» сильная команда, но тогда это был один из лучших клубов мира! И тем приятнее победа. Мне очень приятно, что на сайте «Спартака» помнят об этой игре и обо мне, передаю «Спартаку» и его невероятным болельщикам большой привет.

Ольга Ермакова