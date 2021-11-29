Ларссон: «Прошлый сезон удался «Спартаку» и мне лично, этот складывается сложнее»

Шведский форвард «Спартака» Джордан Ларссон пообщался с журналистами в преддверии гостевого поединка 16-го тура чемпионата России против «Уфы». В частности, скандинавский футболист затронул результаты команды в этом сезоне, а также оценил свою игру.

«Прошлый сезон удался всему «Спартаку» и мне лично. Были голы, ассисты. Команда добивалась побед. Этот сезон складывается сложнее, но он еще продолжается», - приводит слова игрока пресс-служба «красно-белых».

24-летний швед неудачно провел первую половину сезона. Он принял участие в 13 поединках РПЛ, в которых не сумел отметиться результативным действиями.

«Спартак» в настоящий момент занимает лишь десятое место в турнирной таблице. Матч с «Уфой» состоится сегодня, 29 ноября, начало – 17:00 мск.