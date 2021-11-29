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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ларссон: «Прошлый сезон удался «Спартаку» и мне лично, этот складывается сложнее»

29 Ноября 2021 • 09:10 Комментировать (1)
Уфа
...
Спартак Москва
3.75 3.50 2.00
Через 5 ч. 44 мин.

Шведский форвард «Спартака» Джордан Ларссон пообщался с журналистами в преддверии гостевого поединка 16-го тура чемпионата России против «Уфы». В частности, скандинавский футболист затронул результаты команды в этом сезоне, а также оценил свою игру.

«Прошлый сезон удался всему «Спартаку» и мне лично. Были голы, ассисты. Команда добивалась побед. Этот сезон складывается сложнее, но он еще продолжается», - приводит слова игрока пресс-служба «красно-белых».

24-летний швед неудачно провел первую половину сезона. Он принял участие в 13 поединках РПЛ, в которых не сумел отметиться результативным действиями.

«Спартак» в настоящий момент занимает лишь десятое место в турнирной таблице. Матч с «Уфой» состоится сегодня, 29 ноября, начало – 17:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джордан Ларссон
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29.11  17:00 Уфа ... Спартак Москва 3.65 3.35 2.14
29.11  19:00 Арсенал Тула ... Локомотив Москва 3.85 3.55 2.01
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