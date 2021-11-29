​Урунов травмировался в игре со «Спартаком»

В понедельник вечером в 16-м туре Премьер-лиги России отношения на футбольном поле выясняют «Уфа» и «Спартак». По ходу первого тайма травму получил полузащитник уфимской команды Остон Урунов. Футболист не смог продолжить игру, и на замену в срочном порядке вышел Филип Мрзляк.

Стоит сказать, что права на Остона Урунова до сих пор принадлежат «Спартаку». За «Уфу» 20-летний хавбек выступает на правах аренды. Ранее в московском клубе Урунов закрепиться не смог, из-за чего он регулярно сталкивался с критикой.

Следить за развитием событий в матче между «Уфой» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.