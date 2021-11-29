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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Судья помог «Спартаку» уйти от поражения в Уфе: кто был худшим игроком в расстановке Витории

29 Ноября 2021 • 19:28 Комментировать (1)
Уфа
1:1
Спартак Москва
окончен

Оценки футболистам Руя Витории

«Спартак» в Лиге Европы и «Спартак» в РПЛ – будто две разные команды, не знающие о существовании друг друга. В четверг «красно-белые» обыгрывают «Наполи», а в понедельник со скрипом ускользают от поражения в Уфе, нанося единственный удар в створ ворот на 96-й минуте, и то с очень «тоненького» пенальти. Признаем, что фол скорее был, но постоянные симуляции и провокации Соболева по ходу матча просто надоели. Единственный момент «Спартака» в Уфе создали арбитр и неосторожность Никитина, который не может привязать руки во время прыжка.

Статистика матча: владение мячом – 39:61, удары по воротам – 8:5, в створ – 4:1, угловые – 4:2. Кто же позволил «красно-белым» хотя бы не проиграть? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Руя Витории.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 7,0. Снова «красно-белые» должны сказать спасибо Селихову. Вратарь тащил в очень сложных моментах. Вытащил из-под перекладины удар Йокича, перевёл в каркас удар Мрзляка. Селихов спас даже в ситуации с голом, но добивание защитники не перекрыли.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,5. Оборона переиграла атаку – это вывод по всему матчу. Джикию можно похвалить, что не дал развернуться лучшему бомбардиру РПЛ. Георгий выиграл 7 единоборств из 7, на своём полуфланге не позволял создавать моменты.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 6,5. Статистика Жиго по единоборствам ещё круче – 8 выигранных из 8. Три перехвата, два отбора, наглухо закрытые Агаларов и Кротов, когда пытался просочиться через центр. Не доставало Жиго и Джикии только удачных передач на чужую половину поля.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – 5,0. Правым защитником вышел играть Кофрие, и чувствовалась нервозность от новой позиции. Йокич два хороших навеса выдал из-под Кофрие, заработал и опасно исполнил угловой, тоже после противоборства с Максимилиано.

АЙРТОН – 4,5. Ужасная точность передач и 18 потерь в сумме. Айртон что-то совсем разучился играть в футбол. Касинтура и Фищенко по очереди переигрывали бразильца, как на своей половине поля, так и на чужой, когда обостряли. А две попытки Айртона пуститься в дриблинг закончились провалом.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 6,0. Поначалу неплохо смотрелся Наиль Умяров, выдал две обостряющие передачи из центра поля, вот только Промес и Ларссон хорошими позициями не воспользовались. Потом атакующая активность Умярова как-то стихла.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 5,5. Руслан отвечал за оборонительные действия в центре поля, но особо защитникам не помогал. Много перемещался, создавал плотность, однако борьба с Литвиновым уфимцев совсем не пугала.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ – б/о. До замены не было понятно, на поле Ломовицкий или нет. Разве что, Александр проспал добивание в голевом эпизоде «Уфы»

ДЖОРДАН ЛАРССОН – 4,0. Даже нет смысла разбирать действия Ларссона. Видно, что не хочет швед больше играть за «Спартак».

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КУИНСИ ПРОМЕС – 4,0. В последних матчах сильно напоминает Ларссона и Промес. Сегодня Куинси старался побольше шведа, но выхлоп тот же. Очень легко его накрывали защитники «Уфы», а когда Умяров вывел на ударную позицию, Беленов сделал так, что Куинси даже углового заработать не сумел.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 6,5. Заработал и реализовал пенальти, принеся ничью «Спартаку». Выиграл 11 верховых единоборств из 15. Ругать Соболева вроде не за что, но эти постоянные уловки «дельфина» оставляют в итоге негативный фон. Да и скидок точных не было на партнёров, передач острых, до 90-й минуты Александр ничем толковым не отметился.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – 2,0. Так эпично выйти на замену – талант! На 68-й минуте появился, на 70-й упустил Никитина, с добивания открывшего счёт. А потом собрал две жёлтые карточки за 13 минут и поле покинул.

СТЕПАН МЕЛЬНИКОВ – б/о.

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Комментарии (1)
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Wertygaz
29 Ноября 2021 в 19:47
Играли плохо все, кроме Селихова. Они уже все в отпуске.
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окончен Уфа 1:1 Спартак Москва
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