Сегодня появилась информация о том, что «Спартак» следит за защитником Ланса Мединой

По информации MSV Foot, в матчах французской Лиги 1 представители московского «Спартака» просматривают центрального защитника «Ланса» Факундо Медину. 22-летний аргентинский центральный защитник рассматривается как потенциальная замена Самуэлю Жиго.

Агент футболиста Марсело Симоньян в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал эту информацию.

- Ничего не слышал о том, что Факундо просматривают скауты «Спартака». Лично со мной никто из «Спартака» никто не связывался, - заявил Симоньян.

Сергей Румянцев