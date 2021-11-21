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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин сравнил Агаларова и Левандовски

21 Ноября 2021 • 23:50 Комментировать
Уфа
...
Спартак Москва
29.11 17:00

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему до сих пор так и не дал шанс нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову проявить себя в национальной команде. Напомним, что игрок на данный момент является лучшим бомбардиром внутреннего первенства.

«Агаларов сейчас забил 13 мячей, но еще нужно поиграть на высоком уровне. Роберт Левандовски же много лет на подряд забивал много голов», - ответил Карпин в подкасте на ютуб-канале «Коммент.шоу», намекнув на необходимость стабильно показывать выдающиеся результаты.

Стоит отметить, что Агаларов регулярно задействуется в молодежной сборной, где находится на ведущих ролях. К слову, теперь футболисту придется ждать как минимум до марта – именно тогда Россия проведет свой следующий официальный поединок.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Уфа Гамид Агаларов
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