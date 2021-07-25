«Рубин» опубликовал забавную фотографию Кварацхелии

Казанский «Рубин» в официальном «Твиттере» клуба опубликовал забавный снимок с одним из игроков команды. На фотографии запечатлен полузащитник Хвича Кварацхелия, держащий над собой табличку, на которой написан призыв меньше говорить о возможном уходе футболиста из команды.

Напомним, слухи активно связывают Хвичу Кварацхелию с переходом в один из европейских клубов. Ранее игрока сватали в «Милан».

Вчера «Рубин» Хвичи Кварацхелии в первом матче нового сезона РПЛ обыграл московский «Спартак» с минимальным счётом 1:0. Следующий матч казанцы проведут в Туле с «Арсеналом» 30 июля.