«Рубин» опубликовал забавную фотографию Кварацхелии

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25 Июля 2021, 20:43,
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Казанский «Рубин» в официальном «Твиттере» клуба опубликовал забавный снимок с одним из игроков команды. На фотографии запечатлен полузащитник Хвича Кварацхелия, держащий над собой табличку, на которой написан призыв меньше говорить о возможном уходе футболиста из команды.
Напомним, слухи активно связывают Хвичу Кварацхелию с переходом в один из европейских клубов. Ранее игрока сватали в «Милан».
Вчера «Рубин» Хвичи Кварацхелии в первом матче нового сезона РПЛ обыграл московский «Спартак» с минимальным счётом 1:0. Следующий матч казанцы проведут в Туле с «Арсеналом» 30 июля.
July 25, 2021
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Спартак Москва, Милан, Рубин, Арсенал Тула, Трансферы футбола - лето 2021, Хвича Кварацхелия