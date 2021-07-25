Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

«Рубин» опубликовал забавную фотографию Кварацхелии

25 Июля 2021, 20:43,

Казанский «Рубин» в официальном «Твиттере» клуба опубликовал забавный снимок с одним из игроков команды. На фотографии запечатлен полузащитник Хвича Кварацхелия, держащий над собой табличку, на которой написан призыв меньше говорить о возможном уходе футболиста из команды.

Напомним, слухи активно связывают Хвичу Кварацхелию с переходом в один из европейских клубов. Ранее игрока сватали в «Милан».

Вчера «Рубин» Хвичи Кварацхелии в первом матче нового сезона РПЛ обыграл московский «Спартак» с минимальным счётом 1:0. Следующий матч казанцы проведут в Туле с «Арсеналом» 30 июля.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Спартак Москва, Милан, Рубин, Арсенал Тула, Трансферы футбола - лето 2021, Хвича Кварацхелия
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
Популярные материалы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола