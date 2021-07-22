«Спартак» Руя Витории полон решимости

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория в своем «Инстаграме» написал пост, в котором рассказал о том, как адаптировался к новому клубу.

Руй Витория отметил, что за время его пребывания на тренерском мостике «Спартака» всё идет хорошо и адаптация специалиста к клубу прошла фантастически.

Руй Витория выразил впечатление уровнем условий, предоставляемых для профессиональной деятельности, а также самим городом – Москвой. По мнению Витории, тот, кто побывал однажды в столице России, этого никогда не забудет.

Руй Витория уверил, что «Спартак» готов и полон решимости, но отметил, что играть товарищеские матчи и официальные поединки – совсем разные вещи.

Новый сезон «Спартак» начнет матчем с казанским «Рубином» на выезде. Старт противостояния запланирован на 20:00 24 июля.