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Федун рассказал о бюджете «Спартака» на новый сезон

05 Июля 2021, 21:24,

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о бюджете клуба на следующий сезон. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Федун отметил, что бюджет клуба примут в ближайшие дни, а сумма будет зависеть от уровня выступлений команды. Владелец клуба также сказал, что деньги с возможного выхода в групповой этап Лиги чемпионов клубом закладываться не будут, поскольку место в наиболее престижном европейском турнире команде ещё не гарантировано.

Как известно, в прошлом сезоне РПЛ «Спартак» стал обладателем серебряных медалей турнира, что позволит клубу выступить в квалификации Лиги Чемпионов. При этом, если клуб попадет в групповой этап турнира, «Спартак» получит порядка 25 миллионов евро. Лига Европы не дает таких финансовых пополнений: за выход в групповую стадию клуб получит от трёх до пяти миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Спартак Москва, Лига Чемпионов, Лига Европы, Леонид Федун
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