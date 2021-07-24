Витория начал с поражения от Слуцкого: кто был худшим на выезде «Спартака» в Казань

Товарищеские матчи и официальные - большая разница. Совсем недавно «Спартак» просто размазал «Рубин» на предсезонном турнире, а уже сегодня проиграл в Казани впервые за семь лет. Руй Витория начинает с поражения от Леонида Слуцкого, но его может радовать один факт - игру «Спартак» показал добротную. Подвела реализация и куражный день Дюпина с Самошниковым. Статистика матча: владение мячом - 43:57, удары по воротам - 8:13, в створ - 5:5, угловые - 3:10.

Из-за кого же «красно-белые» начали сезон с поражения? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Руя Витории.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО - 6,5. Обвинить голкипера в поражении не получится. Удар у Самошникова вышел прекрасным, а рикошет от Жиго сделал его неберущимся. Зато четыре сейва Максименко записал в свой актив. Особенно классным получился бросок к перекладине, когда Самошников заходил на дубль.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ - 6,5. Оборона «Спартака» время от времени пожарила, но и Джикия не стал антигероем матча. Выиграл у Деспота 3 верховых единоборства из четырёх, практически не терял позицию. А как круто начинал атаки: три диагонали на Мозеса - отдельный вид искусства.

САМУЭЛЬ ЖИГО - 5,0. Француз вот провёл матч ниже своих возможностей. Неосмотрительно пятился назад, не хотел встречать Самошникова, подготовившего победный гол. Получил жёлтую карточку, часто ошибался в длинных передачах. Забил классный гол после корнера, но и его не засчитали.

Один из тех дней, когда мяч просто не хотел идти в ворота соперника.#РубинСпартак pic.twitter.com/TFcm22IzaX — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 24, 2021

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ - 7,5. Миллионов на пять подешевел Хвича после двух матчей против Рассказова. Невероятно хладнокровен Николай, раз за разом отбирающий мяч у быстроногого Кварацхелии. Лидер атак «Рубина» так и не смог обострить, а к концу матча просто начал убегать от Рассказова, меняя позицию.

АЙРТОН - 4,5. Противоположный край запомнился только падениями Айртона. Иногда кажется, что бразилец развивает такую скорость, на которой даже сам не понимает, что делает. Втыкается в соперников и мяч теряет - сегодня было только так.

РОМАН ЗОБНИН - 4,0. Нагоняй за гол Самошникова должен получить не только Жиго, но и Зобнин, открывший опорную зону. Роман вообще весь матч перемещался довольно вальяжно. Не успевал к эпизодам, проигрывал единоборства (6 из 8). Влияние Зобнина на игру было непривычно слабым.

НАИЛЬ УМЯРОВ - 5,0. Чуть реже терялся в опорной зоне Наиль Умяров. У него есть отборы и перехваты (2+2), побольше выигранных единоборств (6 из 10), но не хватило качества в атакующих действиях. Все передачи Умярова ближнему, тормозящие наступление.

ВИКТОР МОЗЕС - 4,5. Тяжеловато выглядел Виктор Мозес, пытавшийся просто задавить Шатова. Дриблинг работал очень редко, поэтому атаки на правом краю почти всегда заканчивались. Мозес так и не обострил своей передачей, ещё и загубил момент после шикарного паса Ларссона.

КУИНСИ ПРОМЕС - 6,5. Заряжен был на борьбу Промес. Падал, поднимался, отжимался, боролся до конца. Жаль только, что реальных дивидендов из этого «Спартак» не извлёк, а Куинси к тому же микротравму получил.

ДЖОРДАН ЛАРССОН - 7,0. Очень сложно поставить оценку Ларссону. Со одной стороны, он был самым креативным в атаке «Спартака», создав четыре голевых момента обалденными передачами. С другой стороны, именно его обрез стоил команде поражения. Но тут сделаем скидку на игру обороны, всё-таки Самошников бежал чуть ли не от своей штрафной площади.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ - 4,5. Постоянные попытки Соболева заработать пенальти начинают напрягать. Рефери не купился, а после падения Александра Ларссон создал опасный момент. В следующий раз Соболев отметился, когда навязал борьбу Уремовичу и тот чуть не срезал мяч в свои ворота. Более ничего полезного форвард не совершил.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ - б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ - б/о.

РЕЗИУАН МИРЗОВ - б/о.

ГЕОРГИЙ МЕЛКАДЗЕ - б/о.

АЛЕКС КРАЛ - б/о.