Руй Витория: «Важно было наладить игру «Спартака» в обороне»

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поведал о предсезонной подготовке команды в интервью «Спорт-Экспрессу».

Тренер заявил, что на сборах в Швейцарии команда прежде всего отрабатывала игровые принципы. Также португальский специалист отметил, что команде важно наладить игру в обороне. По словам Витории, в команде собираются опробовать несколько тактических схем, и пока не знают, по какой именно схеме будут играть в следующем сезоне.

По итогам прошлой кампании РПЛ «Спартак» стал обладателем серебряных медалей и сыграет в следующем сезоне в квалификации Лиги чемпионов.