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Зобнин назвал отличие в тренировках Тедеско и Витории

23 Июля 2021, 15:22,

Перед первым официальным матчем сезона вице-капитан «Спартака» Роман Зобнин на клубном канале в YouTube рассказал, как меняются игра команды и его функционал при Руе Витории, а также поделился ожиданиями от новой встречи с «Рубином».

- Впереди матч с «Рубином», ты красиво забил Дюпину в прошлой встрече. Отрепетировал, получается?

- Да нет, на самом деле совсем другая игра. Официальные игры совсем другой характер носят, поэтому в таких случаях главное - три очка взять и победить.

- Миша Игнатов отдал тебе голевую пятку. В последних матчах таких моментов было много. Это установка тренера играть так в свободный эффектный футбол?

- Мы стали играть свободно, больше раскрепощенно, в атаке больше импровизации сейчас, от этого такие моменты: игра пяткой, где-то дриблинг, красивые голы.

- Последние два матча в Казани вы выиграли и недавно обыграли казанцев здесь. Настраивает это на позитив, согласен?

- У каждой игры своя история, поэтому не нужно смотреть на то, что было там год назад или что было неделю назад. Здесь своя история, надеюсь, будет положительный результат, мы приложим все усилия, чтобы он был положительным.

- При Руе Витории «Спартак» играет по новой схеме. Твои обязанности как-то меняются?

- Мои обязанности, наверное, никак не поменялись. Понятно, что при прошлом тренере я играл и справа в защите, но что касается опорного полузащитника, то здесь нужно обороняться и атаковать. Я больше как «восьмерка», могу сказать.

- Прошла жеребьевка Лиги чемпионов, отборочного раунда. Вам попалась «Бенфика». Твое мнение об этом сопернике? Посмотрел уже состав?

- Понятно, что «Бенфика» - клуб с большим именем и большой историей, поэтому в любом случае будет непросто.

- Ты присоединился к команде позже остальных ребят после Евро. Успел ли восстановить силы?

- Понятно, что мы неделю всего отдыхали, можно сказать, что это ничего. Но когда приехал в команду, в «Спартаке» нет такого, чтобы было какое-то напряжение, приезжаешь как домой. Можно сказать, что отдыхаешь.

- Твое мнение о новом главном тренере? Как сейчас строится работа?

- Все через мяч, меньше зала, больше работы с мячом, больше квадрата и футбола. Ребятам нравится, посмотрим, что из этого выйдет.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Роман Зобнин
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Комментарии (1)
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0
pasha-kuraev@gmail.com
23 Июля 2021, 15:33

Думаю что Спартак в этом году покажет интересный футбол, и даже могут занять первое место.

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