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Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча между «Рубином» и «Спартаком» в РПЛ

21 Июля 2021, 22:48,

Борис Игнатьев, в прошлом тренировавший сборную России по футболу, в интервью RusFootball.Info рассказал о том, чего ждет от матча первого тура российской Премьер-Лиги, в котором сразятся казанский «Рубин» и московский «Спартак».

По словам Игнатьева, очень интересно будет взглянуть, как команды поработали перед стартом сезона. Игнатьев отметил, что у «Спартака» видно желание играть в динамичный футбол с владением мячом и жаждой атакующего футбола. Также бывший тренер считает, что «Спартак» должен обыгрывать «Рубин».

Матч между «Рубином» и «Спартаком» в РПЛ состоится 24 июля.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Спартак Москва, Рубин, РПЛ, Борис Игнатьев
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