Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча между «Рубином» и «Спартаком» в РПЛ

Борис Игнатьев, в прошлом тренировавший сборную России по футболу, в интервью RusFootball.Info рассказал о том, чего ждет от матча первого тура российской Премьер-Лиги, в котором сразятся казанский «Рубин» и московский «Спартак».

По словам Игнатьева, очень интересно будет взглянуть, как команды поработали перед стартом сезона. Игнатьев отметил, что у «Спартака» видно желание играть в динамичный футбол с владением мячом и жаждой атакующего футбола. Также бывший тренер считает, что «Спартак» должен обыгрывать «Рубин».

Матч между «Рубином» и «Спартаком» в РПЛ состоится 24 июля.