Шмаров: «За такую игру футболистам «Спартака» не должно быть стыдно»

Ветеран «Спартака» Валерий Шмаров поделился впечатлениями от матча 1-го тура чемпионата России «Рубин» - «Спартак».

- Поражение «Спартака» в Казани стало неожиданным для вас?

- Конечно, это стало большой неожиданностью. В первую очередь меня удивил состав «Спартака».

- Чем?

- В нем не было ребят, которые играли на предсезонном турнире и добивались там результата. Имею в виду Мирзова, Мелкадзе, Игнатова. Мы видели, как они играли на Кубке Париматч Премьер. Они находятся в хорошей форме, в игровом тонусе. Мне непонятно, почему Витория не поставил их в состав. Сразу было видно, что и Ларссону и Промесу не хватает игровой практики. Конечно, они очень сильно старались, тут нет вопросов, но старания – это одно, а игровые кондиции – совсем другое. У меня, по крайней мере, сложилось именно такое впечатление о матче.

- Он выпустил этих футболистов во второй половине матча, дал им шанс, но они тоже не смогли помочь команде добиться результата.

- А сколько моментов они сразу создали? Думаю, им просто не хватило времени, чтобы реализовать возможности.

- «Спартак» по игре не заслужил поражения?

- Нет, конечно. Ни в коем случае. За такую игру футболистам не должно быть стыдно.

- Откуда проблемы с реализацией, ведь совсем недавно на предсезонном турнире «Спартак» по четыре забивал?

- А кто там забивал-то? Вчера играли совсем другие ребята. Думаю, в этом все дело.

- Кто из игроков «Спартака» разочаровал в этой игре?

- Меня никто вчера не разочаровал. Мне понравились все ребята. Единственное, не получилось добиться результата. Это не понравилось. А так, у тренера не должно быть ни к кому претензий. Просто игроки пока форму недобрали.

- Гол «Спартака» отменили верно?

- Там был небольшой толчок. Но при угловом нападающих все время руками держат. Ну давайте пенальти тогда назначайте за это, раз вы гол не засчитываете. Такое было постоянно, что защитники держали нападающих.

- Рассказову удалось закрыть Хвичу. От Кварацхелии большего ожидали?

- Не стану говорить о Кварацхелии. Скажу, что от Рассказова я ожидал именно такой игры. Он хорошо вчера выглядел.

- Промеса многие критикуют после этого матча. Как вам кажется, что с ним происходит?

- Тут тренеру надо разбираться. Может быть, на него влияют судебные дела.

- Скоро «Спартаку» предстоит матч с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов. На фоне поражения опасения за результат закрадываются?

- Мы тоже не знаем, в какой форме находится соперник. Я бы расценивал шансы как равные. Думаю, что шансы победить «Бенфику» есть.

Елена Григорьевская