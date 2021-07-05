Витория: «Футболисты показали хороший ритм и самоотдачу»

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05 Июля 2021, 23:10,
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Новый рулевой московского «Спартака» Руй Витория высказался после победы в контрольном матче.
«Сегодня мне понравилась организация нашей игры. Конечно, были огрехи в обороне, но в целом все хорошо. Несмотря на нагрузки, футболисты показали хороший ритм и самоотдачу», - цитирует Виторию клубный сайт.
По мнению Витории, делать оценки по результатам товарищеских матчей - не совсем правильно, и куда важнее идеи улучшения игрового процесса и реакция игроков на них. Также тренер сказал, что полностью доволен завершающимся сбором «Спартака».
Футболисты «красно-белых» в товарищеском матче оказались сильнее хорватского «Шибенника» (4:2).
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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
|Теги: Спартак Москва, Руй Витория