Витория: «Футболисты показали хороший ритм и самоотдачу»

Новый рулевой московского «Спартака» Руй Витория высказался после победы в контрольном матче.

«Сегодня мне понравилась организация нашей игры. Конечно, были огрехи в обороне, но в целом все хорошо. Несмотря на нагрузки, футболисты показали хороший ритм и самоотдачу», - цитирует Виторию клубный сайт.

По мнению Витории, делать оценки по результатам товарищеских матчей - не совсем правильно, и куда важнее идеи улучшения игрового процесса и реакция игроков на них. Также тренер сказал, что полностью доволен завершающимся сбором «Спартака».

Футболисты «красно-белых» в товарищеском матче оказались сильнее хорватского «Шибенника» (4:2).