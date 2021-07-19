Салихова: «Разыскивается правый защитник по имени Леон!»

Супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова посмеялась над теорией заговора, согласно которой в московский клуб игроков подбирают по именам.

- Ну всё, новый прикол созрел. Да-да, всё правильно поняли, Луис Адриано в клубе оказался по той лишь причине, что имя созвучно с именем моей дочки. По той же причине в клубе оказались Фернандо и Аиртон, потому что одного из сыновей зовут Лукас.

Мы никак не можем найти игрока с именем Леон. Напишите в личку в «Инстаграме» Леону Горецке, пожалуйста. Если не согласится, то: «Разыскивается правый защитник по имени Леон!»

P.S. Леона Мусаева просьба не беспокоить. Ищем иностранца!

Такая вот селекция…- написала Салихова в «Телеграме».

Напомним, что в «Спартаке» открыто говорят о планах усилить позицию правого защитника, где появилась проблема далеко не сегодня и не вчера.