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«Спартак» выступил с обращением к болельщикам перед матчем с «Рубином»

22 Июля 2021, 21:01,

На официальном сайте московского «Спартака» было опубликовано обращение к фанатам перед матчем с казанским «Рубином».

В обращении клуб сообщил, что получил от казанцев уведомление о том, что матч первого тура между клубами пройдет со зрителями. Билеты, проданные ранее, остаются действительными. Также «Спартак» напомнил болельщикам о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

Матч казанского «Рубина» и московского «Спартака» в первом туре РПЛ состоится в субботу, 24 июля.

Ранее стало известно, что в Москве запретили присутствие болельщиков на стадионах в количестве более 500 человек в связи с эпидемиологической ситуацией.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Спартак Москва, Рубин, РПЛ
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