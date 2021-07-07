Три игрока московского «Спартака» вернулись к тренировкам с командой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболистами, вернувшимися в стан команды, стали игрок обороны Георгий Джикия, середины поля - Роман Зобнин, а также нападающий Александр Соболев.

Игроки приступили к тренировкам только сегодня по причине участия в чемпионате Европы, с которого, как известно, сборная России вылетела уже после группового этапа.

По итогам минувшей кампании РПЛ, «Спартак» стал обладателем серебряных медалей, что позволит клубу выступить в следующем сезоне Лиги чемпионов. Бороться же за титул РПЛ команда начнет в матче против казанского «Рубина», который пройдет 24 июля.