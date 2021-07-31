ЭСК РФС вынесла решение по отменённому голу «Спартака» в матче с «Рубином»

ЭСК РФС рассмотрела спорные моменты в матчах первого тура Премьер-лиги. Об этом рапортует пресс-служба РФС.

По мнению комиссии, арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Уфы» и ЦСКА на 56-й и 84-й минутах поединка соответственно.

В матче «Рубин» - «Спартак» бригада арбитров правильно отменила гол московского клуба на 38-й минуте. В том эпизоде был фол со стороны игрока «красно-белых» Романа Зобнина.

В поединке «Химки» - «Зенит» пенальти в ворота хозяев был назначен правильно, а вот во встрече «Урал» - «Краснодар» рефери допустил ошибку, поставив 11-метровый в ворота хозяев на 93-й минуте.