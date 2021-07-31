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Россия. Премьер-лига

ЭСК РФС вынесла решение по отменённому голу «Спартака» в матче с «Рубином»

31 Июля 2021 • 15:50 Комментировать
Рубин
1:0
Спартак Москва
окончен
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ЭСК РФС рассмотрела спорные моменты в матчах первого тура Премьер-лиги. Об этом рапортует пресс-служба РФС.

По мнению комиссии, арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Уфы» и ЦСКА на 56-й и 84-й минутах поединка соответственно.

В матче «Рубин» - «Спартак» бригада арбитров правильно отменила гол московского клуба на 38-й минуте. В том эпизоде был фол со стороны игрока «красно-белых» Романа Зобнина.

В поединке «Химки» - «Зенит» пенальти в ворота хозяев был назначен правильно, а вот во встрече «Урал» - «Краснодар» рефери допустил ошибку, поставив 11-метровый в ворота хозяев на 93-й минуте.

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Спартак Москва ЦСКА Москва
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
SpaM
31 Июля 2021 в 17:00
Какой к лешему фол. Там обычное касание было. И только после этого человек подпрыгнул и раскинул руки. По итогу заседания как обычно - правильные пенальти только в ворота соперников бомжей. Это никогда не меняется)))
DezmaN
31 Июля 2021 в 17:14
Как и нытье хрюшек. Тупо только заговор всего мира не даёт величайшим выиграть чемпионат. На моей памяти при этом, пока здесь велась статистика ошибок ЗА и ПРОТИВ - Спартак всегда был в лидерах ошибок ЗА.
White_Shark
31 Июля 2021 в 16:09
Идите это Зареме расскажите))
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31.07  17:30 Уфа ... Динамо Москва 3.85 3.35 2.05
31.07  20:00 ЦСКА Москва ... Локомотив Москва 2.45 3.4 3.05
01.08  17:30 Урал ... Нижний Новгород
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