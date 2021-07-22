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Стала известна вместимость стадиона на матче «Рубин» - «Спартак»

22 Июля 2021, 09:33,

На матче между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» трибуны буду частично заполнены из-за коронавирусных ограничений.

Как сообщила пресс-служба казанского клуба, встреча первого тура чемпионата России пройдет в присутствии болельщиков, численность которых составит не более 30 процентов от общей заполняемости «Казань Арены». Фанаты будут обязаны соблюдать санитарные нормы и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Поединок «Рубин» - «Спартак» состоится в Казани 24 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «красно-белые» стали вице-чемпионами РПЛ, а казанцы финишировали на четвертой позиции.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Рубин
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