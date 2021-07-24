Кафельников похвалил «Спартак» после проигрыша в первом туре РПЛ

Самый титулованный российский теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников нашёл повод для оптимизма после поражения московской команды в дебютной игре Тинькофф РПЛ.

Если даже не победим ни одного матча в чемпионате, но в каждом матче будет самоотдача, как сегодня, буду очень доволен все равно», - опубликовал сообщение в своём профиле в «Твиттер» Кафельников.

Поражение 0:1 в Казани стало первой официальной неудачей Руя Витории на посту главного тренера «Спартака».

Следующим соперником «красно-белых» в чемпионате России станут «Крылья Советов». Для москвичей это будет снова выездной матч.