Дюпин: «Благодарен пацанам за то, что они сегодня выложились, отдали все силы на поле»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился впечатлениями от игры со «Спартаком» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Ваш тренер сказал, что вам сегодня повезло во многих компонентах. Или это не везение, а мастерство?

- Как бы доля везения всегда присутствует, но сегодня было видно, что пацаны отдали все силы на поле, бились на каждом участке поля, и это принесло свои плоды.

- Опишите пару эпизодов со своим участием. Мы запомнили то, что происходило в первом тайме, когда вы прервали контратаку, заранее поняли, что такой пас будет проходить?

- Да, я понимал, что Саня опустил уже голову вниз. Я думал, что он уже точно не смотрит на ворота и мою позицию, и чуть заранее пошел читать эту передачу. Чуть корявенько сыграл, ногу не подобрал, к сожалению, поэтому получилось, что мяч недалеко выбил, ковырнул немножко, но да, прервал атаку.

- Мы только что обсуждали момент, что вы очень много подсказываете своим партнерам. Насколько это было сегодня возможно в условиях вот такой поддержки спартаковских болельщиков? Очень шумно и громко было.

- Да, сегодня и спартаковские болельщики и наши болельщики гнали нас вперед, кричали. Поэтому чисто там для себя иногда покрикиваешь, чтобы пацанов в тонусе держать. Бывали моменты, когда защитники близко находятся, и я уже им подсказывал где-то, чтобы обратили внимание, что нападающий за спиной прячется и так далее. Такие подсказы более точечные внизу, ближе к моим воротам

- Подведите итоги этого матча, потому что очень важное дело - победа на старте уже над «Спартаком». Насколько она была принципиальной? Потому что мы помним острые игры, которые были в прошлом сезоне.

- Сложный матч, чем-то напоминает матч в Москве, когда мы играли в весенней части сезона, у нас также был матч открытия весенней части. Мы там сыграли хорошо, выиграли 2:0. Мне этот матч чем-то напомнил ту игру в Москве. Сегодня команда билась на каждом участке поля, хорошо действовала в обороне и в целом. Конечно, там были погрешности, которые мне приходилось поправлять. В целом сыграли очень хорошо, я благодарен пацанам за то, что они сегодня выложились, отдали все силы на поле, сыграли качественный матч, дотерпели, отдали все силы на поле и показали достойную игру. Еще могли пару раз забить, поэтому сложный, хороший матч.