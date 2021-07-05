Игроки «Спартака» пройдут вакцинацию от коронавируса

Директор московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что игроки команды пройдут вакцинацию от коронавируса. По его словам, медицинский штаб клуба займется вопросом вакцинации в ближайшие дни. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Директор клуба отметил, что в текущей ситуации футболистам нужно быть привитыми, чтобы попадать в состав, а также сообщил, что игрокам предоставят выбор российских вакцин.

«Выбор у игроков будет из российских вакцин. Не знаю, есть ли те, кто недоволен. Никто лично недовольства не высказывал», - сказал Фетисов.

Сегодня «Спартак» провел последний матч на швейцарском сборе. Команда готовится к предсезонному турниру Кубку Париматч Премьер.