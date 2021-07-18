Как травма Селихова создала проблемы для «Спартака»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов получил очередную серьёзную травму, и тренерский штаб вновь не сможет рассчитывать на голкипера. По данным медиа, «красно-белые» занялись поиском нового вратаря. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Александру Селихову жутко не везёт. В 2017 году он стал первым номером в «Спартаке», а его перформанс в домашнем матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» надолго всем запомнился, когда на последней минуте он вытащил буквально мёртвый мяч. В той игре он вышел на замену вместо получившего травму Артёма Реброва, после чего стал первым номером «красно-белых». Весной 2018-го Селихова все видели вторым номером сборной России, а в перспективе и потенциальным сменщиком Игоря Акинфеева. Однако накануне чемпионата мира Селихов получил тяжёлую травму и вернулся лишь в марте 2019-го, чтобы провести 6 игр и получить новое серьёзное повреждение. Сезон 2019/20 голкипер полностью пропустил, а в минувшем провёл 1 матч за основу и 10 – в составе «двойки». Казалось, теперь Селихов был готов вновь конкурировать за пост номер один с Максименко, но очередная травма выбила его примерно на 3 месяца.

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К старту сезона «Спартак» подходит с Александром Максименко и Артёмом Ребровом. При всём уважении к последнему он едва ли тянет на роль бэкапа в команде, которая планирует бороться за чемпионство и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. 37-летний вратарь важен для атмосферы в команде, он постепенно становится правой рукой тренера, но вот на поле он вряд ли станет помощником, особенно в решающих матчах. Конечно, первым номером будет Максименко, но случиться может всякое. Например, в минувшем сезоне он получил четыре жёлтые карточки, которые превратились в дисквалификацию.

В любом случае иметь трёх хороших вратарей – это нормальная практика, так что «красно-белым» нужен ещё один голкипер. Вообще-то у «Спартака» есть вторая команда, из которой в таких случаях и надо брать усиление. За «двойку» выступают 23-летний Тимур Акмурзин и 21-летние Артём Поплевченков и Антон Шитов, но никого из них к основе подтягивать не спешат. Из этой троицы никто не выступал за молодёжную сборную России, и лишь последний имел опыт в юношеской до 19 лет, что говорит об их уровне. В целом, это большая претензия и к академии «Спартака», и ко всему проекту второй команды, что там некого взять даже на роль сменщика.

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Учитывая лимит, очевидно, что «Спартаку» нужен российский вратарь. Случись травма Селихова раньше, можно было бы вернуть Антона Митрюшкина, но он уже успел подписать контракт с дрезденским «Динамо», или взять Андрея Лунёва, но и он уже в «Байере». Сейчас главным претендентом на переход в «Спартак» называется Иван Ломаев из «Крыльев Советов». Он вместе с «Чертаново» выходил из ПФЛ в ФНЛ, а в минувшем сезоне уже с самарцами понялся в Премьер-лигу. Нельзя сказать, что Ломаев был первым номером «волжан». Он делил игровое время с Евгением Фроловым, а порой даже появлялся Богдан Овсянников. Ломаев – неплохой вратарь с задатками, но, откровенно говоря, есть вопросы к тому, является ли он подходящей фигурой на роль сменщика Максименко. Опыта в Премьер-лиге у него пока ещё совсем нет.

Проблема в том, что вариантов вратарей с российским паспортом не так много. Второй важный момент, что Селихов всё-таки вернётся, а новый вратарь никуда не денется, так что тратить большие деньги «красно-белым» не с руки. Идеальным бэкапом мог стать Александр Беленов, но, учитывая отношения с «Уфой», получить его будет тяжело. Если только поменять на Остона Урунова. Можно попробовать приобрести Никиту Хайкина из «Будё-Глимт», который дорогим вряд ли будет. Антон Коченков, который есть на свободном трансфере, едва ли намного сильнее Реброва. Можно ещё попробовать договориться с «Ахматом», где Шелия и Гудиев делят пост номер один, а в запасе сидит Мелихов. В конце концов «Спартак», кажется, не рассчитывает на Тимофеева, который здорово действовал в Грозном, и его можно поменять на кого-то из вратарей.

В целом ситуация такая, что «Спартак» может до выздоровления Селихова остаться с парой Максименко – Ребров и надеяться, что с первым ничего не случится. Взять в команду другого хорошего вратаря почти невозможно.