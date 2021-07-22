Зарема Салихова высказалась по поводу ухода из «Спартака» одной из сотрудниц

Зарема Салихова в своем телеграм-канале высказалась по поводу ухода из «Спартака» руководительницы отдела по работе с вип-клиентами Ксении Богдановой.

Салихова считает, что на таких сотрудниках, как Ксения Богданова держался весь клуб. Супруга владельца клуба Леонида Федуна также отметила, что у московского «Спартака» нет спортивной стратегии, а также стратегии по бизнесу.

Как известно, Ксения Богданова уволилась из «Спартака», обвинив клуб в «неадекватности» после 11 лет работы руководителем отдела по работе с вип-клиентами.

«Спартак» новый сезон в РПЛ начнет матчем с «Рубином» в Казани. Игра пройдет со зрителями на трибунах.