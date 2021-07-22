Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Зарема Салихова высказалась по поводу ухода из «Спартака» одной из сотрудниц

22 Июля 2021, 21:26,

Зарема Салихова в своем телеграм-канале высказалась по поводу ухода из «Спартака» руководительницы отдела по работе с вип-клиентами Ксении Богдановой.

Салихова считает, что на таких сотрудниках, как Ксения Богданова держался весь клуб. Супруга владельца клуба Леонида Федуна также отметила, что у московского «Спартака» нет спортивной стратегии, а также стратегии по бизнесу.

Как известно, Ксения Богданова уволилась из «Спартака», обвинив клуб в «неадекватности» после 11 лет работы руководителем отдела по работе с вип-клиентами.

«Спартак» новый сезон в РПЛ начнет матчем с «Рубином» в Казани. Игра пройдет со зрителями на трибунах.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Спартак Москва, Рубин, Леонид Федун, РПЛ, Зарема Салихова
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
jUMPER
22 Июля 2021, 21:40

щитал...щитал шо пишить энта барашня...))) канешна клуп паступил ощень гадка и подла по атнашеняю к энтой девашки...))) ну дык энто жа мясна хферма...чё удивлятися...))) у них тамака процвитат...кумавство и зимлячиства...)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России  
Популярные материалы
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола