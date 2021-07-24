Фанаты «Спартака» поддержали певицу МакSим

Болельщики московского «Спартака» развернули баннер на игре с «Рубином» в адрес певицы Марины Абросимовой (сценический псевдоним – МакSим).

Перед началом игры первого тура Тинькофф РПЛ против казанского «Рубина» фанаты столичного клуба провели акцию в поддержку исполнительницы хита «Знаешь ли ты?», который пользуется широкой популярностью в болельщицких кругах «красно-белых». На баннере была написана несколько видоизменённая строчка из вышеупомянутой песни: «Мы так привыкли жить одним тобой».

Отметим, что в данный момент певица пребывает в искусственной коме, находясь подключённой к аппарату ИВЛ. Примечательно, что тест на коронавирус у артистки дал отрицательный результат.