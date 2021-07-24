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Фанаты «Спартака» поддержали певицу МакSим

24 Июля 2021, 20:18,
Болельщики московского «Спартака» развернули баннер на игре с «Рубином» в адрес певицы Марины Абросимовой (сценический псевдоним – МакSим).

Перед началом игры первого тура Тинькофф РПЛ против казанского «Рубина» фанаты столичного клуба провели акцию в поддержку исполнительницы хита «Знаешь ли ты?», который пользуется широкой популярностью в болельщицких кругах «красно-белых». На баннере была написана несколько видоизменённая строчка из вышеупомянутой песни: «Мы так привыкли жить одним тобой».

Отметим, что в данный момент певица пребывает в искусственной коме, находясь подключённой к аппарату ИВЛ. Примечательно, что тест на коронавирус у артистки дал отрицательный результат.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Спартак Москва, Рубин, МакSим
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
24 Июля 2021, 20:57

Выкарабкается дама, уверен! Фанатам Спартака же спасибо за поддержку!

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