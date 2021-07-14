Спортивный директор «Рубина» высказался о возможном уходе Кварацхелии

Олег Яровинский, занимающий должность спортивного директора казанского «Рубина», поделился мнением о возможном уходе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии из команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам Яровинского, у клуба были предложения по игроку еще до трансферного периода. Яровинский отметил, что полузащитником интересуются 3-5 клубов. По мнению спортивного директора «Рубина», переходы такого масштаба, как в случае Кварацхелии, происходят только тогда, когда «сходятся все звёзды».

Хвича Кварацхелия выступает за «Рубин» с 2019 года. Всего за клуб футболист провёл 50 матчей, занеся в свой актив 7 мячей и 13 ассистов.